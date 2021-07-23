Mercedes-Benz купил британского производителя электродвигателей

Германский производитель Mercedes-Benz купил британскую компанию Yasa, которая выпускает электродвигатели. Условия сделки не разглашаются, но она будет полностью оплачена денежными средствами.

По итогам 2019 года Yasa оценили в 100 млн фунтов стерлингов (или около $137 млн), пишет Financial Times.

В Mercedes-Benz полагают, что это приобретение поможет компании укрепить свои технологии в преддверии перехода на выпуск исключительно электромобилей, отмечает «Интерфакс».

Германский производитель объявил о приобретении Yasa в ходе презентации обновленной стратегии развития Mercedes-Benz, отмечает агентство.

Британская компания, которая производит электродвигатели, уже два года сотрудничает с Mercedes-Benz. Теперь она будет поставлять двигатели для части новых электромобилей компании из линейки Mercedes-AMG.

В планах Mercedes-Benz — начиная с 2025 года оснащать все свои машины электродвигателями.

Кроме того, можно будет заказать и старые модели с такими двигателями. Планируется, что на эти цели производитель направит более € 40 млрд в период с 2022 по 2030 годы.

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Фото:fotodrobik/Shutterstock