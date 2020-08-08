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Mercedes-Benz Sprinter преобразовали в дом на колесах

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Компания Midwest Automotive Design создала полностью оборудованный трейлер на базе Mercedes-Benz Sprinter. Стоимость автофургона 2021 Daycruiser 144 начинается от $172 тысяч. Об этом сообщает Business Insider.

Mercedes-Benz Sprinter преобразовали в дом на колесах

Длина внутреннего пространства фургона составляет 24 фута (7,3 метра). В нем размещены раскладывающийся диван, несколько сидений и отдельная ванная комната.

camper

Кресла водителя и пассажира, а также дополнительные сиденья можно развернуть назад, чтобы они были направлены в салон.

camper

Зона отдыха за сиденьями преобразуется в кровать. Между салоном и сиденьями есть две консоли с подстаканниками по бокам фургона.

camper

За зоной отдыха находится стена с дверью, ведущей в ванную комнату. В отдельной ванной комнате есть туалет, раковина и микроволновая печь. Также предусмотрено вентиляционное отверстие. Вода поступает из 75-литрового резервуара для пресной воды. Использованная жидкость хранится в двух баках по 49 литров каждый.

camper

Энергосистема трейлера включает инверторное зарядное устройство на 2 тысячи ватт, а также несколько зарядных устройств usb на 110 и 12 вольт.

Также в стандартную комплектацию входят светодиодный телевизор и аудиосистема с проигрывателем Blu-ray DVD.

В фургоне нет отдельного кухонного пространства. Но предусмотрены холодильник и микроволновая печь. Также есть потолочные шкафы, освещение и шторы на окнах.

camper

Для трейлера можно заказать дополнительные надстройки и обновления интерьера:

  • задний радиоприемник,
  • телевизор на двери ванной комнаты,
  • Apple TV,
  • систему спутникового телевидения,
  • беспроводной интернет-маршрутизатор,
  • генератор,
  • пневмоподвеску,
  • внедорожные шины,
  • светодиодную подвеску,
  • другие функции.

Midwest Automotive Design была создана в 2001 году. Компания занимается созданием и переоборудованием жилых автофургонов. Основная специализация — это трейлеры класса "Люкс" и автофургоны класса B, построенные на базе Promasters и Sprinters.

Фото: alexfan32 / Shutterstock

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