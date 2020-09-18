Mercedes-Benz показал прототип водородного грузовика

Концерн Daimler представил седельный тягач GenH2 Truck, работающий на водородных топливных элементах. Серийная версия поступит в производство после 2025 года. Грузовик сможет проезжать 1 тысячу километров без дозаправки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что испытания водородного грузовика начнутся в 2023 году при участии потенциальных клиентов.

Тягач рассчитан на перевозку грузов весом до 25 тонн. В нем установлено два бака для жидкого водорода. Каждый из них рассчитан на хранение 40 килограмм топлива.

Грузовик оснащен двумя моторами, каждый из которых имеет пиковую мощность в 330 киловатт.

В машине предусмотрена аккумуляторная батарея емкостью 70 киловатт-часов. Она способна временно предоставлять еще 400 киловатт мощности при больших нагрузках.

«С нашими альтернативными концепциями приводов от Mercedes-Benz — GenH2 Truck, eActros LongHaul и eActros ... мы четко ориентируемся на требования клиентов», — комментирует член правления Daimler Мартин Даум.

Также компания представила аккумуляторно-электрический грузовик eActros с запасом хода около 200 километров. Он будет запущен в производство в следующем году. Кроме того, более мощный вариант этого грузовика под названием eActros LongHaul будет выпущен в 2024 году. Он сможет проезжать до 500 километров пути на одной заправке.

Фото: Mercedes-Benz