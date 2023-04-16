Фармгигант Merck купит биотех-стартап Prometheus вдвое дороже его капитализации — за $10,8 млрд

Фармацевтическая компания Merck & Co. и биотехнологический стартап Prometheus Bisciences объявили о достигнутом соглашении: Merck приобретет все акции Prometheus по цене $200 за штуку. С учетом закрытия торгов акциями Prometheus в пятницу на отметке в $114,01 за бумагу, получается, что компанию с капитализацией в $5,4 млрд фармгигант намерен купить по цене вдвое больше — $10,8 млрд.

Об одной из крупнейших за последние годы сделок на фармацевтическом рынке компании объявили в официальных релизах у себя на сайтах. Они также сообщили, что сделка подлежит одобрению акционеров Prometheus: встреча с ними намечена на 17 апреля.

Согласно условиям соглашения, Merck приобретет все находящиеся в обращении акции Prometheus через дочернюю компанию. Закрытие предлагаемой сделки будет зависеть от ряда условий, включая требования антимонопольного законодательства. Ожидается, что процесс завершится в третьем квартале 2023 года.

Morgan Stanley выступила финансовым консультантом Merck в этой сделке, а Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison — ее юридическими консультантами. Prometheus в качестве финансового консультанта обслуживали фирма Centerview Partners и Goldman Sachs, а в качестве юридического — Latham & Watkins,

Prometheus — биотехнологическая компания, которая занимается разработкой инновационных препаратов для лечения иммуноопосредованных заболеваний вроде язвенного колита, болезни Крона и других аутоиммунных нарушений.

На сегодняшний день у компании есть платформа точной медицины Prometheus360 ™ — аналитический продукт на основе машинного обучения с одной из крупнейших в мире баз данных биоинформатики — и прототип препарата PRA023.

«Соглашение с Prometheus ускорит наше развитие в области иммунологии, — сообщил председатель и главный исполнительный директор Merck Роберт Дэвис. — Эта сделка вносит разнообразие в наш портфель и является важным строительным блоком в процессе создания механизма устойчивых инноваций, который будет способствовать нашему росту в течение следующего десятилетия».

Корпорация решила сделать ставку на иммунологию, поскольку близится 2028 год, в который перестанет действовать патентная защита препарата от онкологических заболеваний Keytruda, продажи которого составляли почти половину дохода Merck — $21 млрд из $59,3 млрд в прошлом году.

Эксперты считают, что именно ожидание этого события провоцирует Merck на поиск перспективных биотехнологических компаний для покупки и развития в разных областях фармакологии.

Осенью 2022 года, как напоминает «Ъ», фармгигант приобрел за $1,4 млрд другую биотехнологическую компанию — Imago BioSciences. Этот стартап разрабатывает препараты для лечения заболеваний костного мозга и крови.

Ранее компания купила также производителя лекарств от рака ArQule за $2,7 млрд, и компанию-разработчика экспериментальных лекарств для нормализации высокого давления Acceleron Pharma за $11,5 млрд.

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