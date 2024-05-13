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Продавец люксовых товаров Mercury решил развивать собственные торговые марки

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ООО «Меркури Мода» (входит в группу Mercury — продавца люксовых товаров) решило зарегистрировать собственную торговую марку по классу одежды. В компании не стали комментировать планы по развитию бренда, пишет «Коммерсантъ».

Продавец люксовых товаров Mercury решил развивать собственные торговые марки

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов предположил, что iCool будет, скорее всего, молодежным брендом.

Аналитик fashion-рынка Ольга Штейнберг предупредила, что создать в люксовом сегменте удачную новую марку будет сложно из-за высоких ожиданий потребителей.

После февраля 2022 года ряд зарубежных люксовых марок прекратили поставки в РФ. Например, работу магазинов в ЦУМе приостановили Dior, Gucci, Fendi, Louis Vuitton. Некоторые из них продолжали арендовывать площади, но позднее стали расторгать договоры.

Фото на обложке: Unsplash

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