Продавец люксовых товаров Mercury решил развивать собственные торговые марки

ООО «Меркури Мода» (входит в группу Mercury — продавца люксовых товаров) решило зарегистрировать собственную торговую марку по классу одежды. В компании не стали комментировать планы по развитию бренда, пишет «Коммерсантъ».
Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов предположил, что iCool будет, скорее всего, молодежным брендом.
Аналитик fashion-рынка Ольга Штейнберг предупредила, что создать в люксовом сегменте удачную новую марку будет сложно из-за высоких ожиданий потребителей.
После февраля 2022 года ряд зарубежных люксовых марок прекратили поставки в РФ. Например, работу магазинов в ЦУМе приостановили Dior, Gucci, Fendi, Louis Vuitton. Некоторые из них продолжали арендовывать площади, но позднее стали расторгать договоры.
Фото на обложке: Unsplash
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