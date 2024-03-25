Аналитики назвали самые популярные товары на маркетплейсах этой весной

Аналитики «Мегамаркета» определили самые востребованные товары на маркетплейсе в весенний сезон. В марте значительно возрастают траты пользователей на предметы для обустройства и ремонта. Также популярные каждый весенний сезон строительные инструменты и материалы в текущий весенний период могут оказаться до трех раз более востребованными. Об этом свидетельствуют данные аналитиков маркетплейса.

В весенние месяцы каждый год происходит всплеск спроса на электрические мойки высокого давления. Также клиенты маркетплейса активно приобретают каркасные бассейны и бензиновые газонокосилки.

Популярное в категории «Строительство и ремонт»

В весенние месяцы в четыре раза увеличиваются траты на водонагреватели. Самыми популярными товарами, по оценкам аналитиков, станут дрели-шуруповерты и смесители для кухонных моек.

Рост спроса на мебель онлайн

По словам директора направления DIY, авто, товары для дома «Мегамаркета» Ильи Прокофьева, весной у людей появляется вдохновение для обновлений. По статистике прошлых лет, в марте фиксируется рост спроса на 70% на декоративные светильники. На 12% чаще покупают постельное белье.

Кроме того, в весенние месяцы россияне на 30% чаще заказывают кухонные стулья и компьютерные кресла. Втрое увеличивается спрос на ортопедические матрасы.

Также аналитики маркетплейса рекомендуют продавцам обратить внимание на товары для спорта и активного досуга на улице. Электросамокаты и велосипеды показывают самый высокий средний чек и вытесняют беговые дорожки и электромассажеры.

Фото на обложке: Achira22 / Shutterstock