Экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко приговорили к 22 годам строгого режима

Экс-гендиректору Merlion Вячеславу Симоненко вынесли приговор по делу об организации преступного сообщества, взятке, ложном доносе и ложных показаниях. Хорошевский суд Москвы назначил бизнесмену 22 года лишения свободы, Симоненко будет отбывать наказание в колонии строгого режима, говорится в сообщении объединенной пресс-службы столичных судов.

Помимо отбытия срока Симоненко должен выплатить потерпевшим по делу по 2 млн рублей. Речь идет о соучредителях Merlion Олеге Карчеве, Алексее Абрамове, Владиславе Мангутове и топ-менеджере Борисе Левине.

В 2020 году Симоненко обвинил их в покушении на самого себя. В качестве мотива он указал задолженность в размере $4,5 млн, которые Симоненко не получил после выхода из руководства Tegrus – структуры Merlion. Исполнителем тогда выступал участник вооруженного конфликта, который начался на территории Украины после 2014 года.

Однако 21 февраля 2022 года СК прекратил расследование уголовного дела о покушении, а у самого Симоненко сменился статус с потерпевшего на обвиняемого. Ему предъявили обвинение на тот момент по трем статьям: фальсификация доказательств, заведомо ложный донос и дача ложных показаний. Позднее к ним добавилась статья о приготовлении к преступлению и совершению преступления, о взятке в особо крупном размере и об организации преступного сообщества.

Симоненко свою вину не признал.

Фото на обложке: Dabarti CGI / Shutterstock

Фото в тексте: telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»