Совладелец «Ситилинка» передал треть компании новому АО

Новым совладельцем федерального онлайн-ритейлера бытовой техники и электроники ООО «Ситилинк» стало АО «Мерлион», созданное 2 ноября, узнал RB.RU. Эксперты не исключили, что компанию готовят к продаже или выходу на фондовый рынок.

Новая компания получила 33,33% в ООО от совладельца «Ситилинка» Олега Карчева. Сделка была закрыта 21 ноября, следует из ЕГРЮЛ. Вторым участником компании остается Алексей Абрамов, у которого 66,67%.

Три совладельца «Ситилинка», Олег Карчев, Алексей Абрамов и Владислав Мангутов получили по трети компании от кипрского офшора в июле 2022 года. Мангутов передал свою долю Абрамову в августе 2022 года.

АО «Мерлион» с уставным капиталом 7,5 млрд рублей было зарегистрировано 2 ноября 2024 года, его акционеры не раскрываются. Генеральный директор компании, основной вид деятельности которой указан как холдинговый, — Александр Варавин. Новое АО также получило доли в других компаниях ГК «Мерлион»: ООО «Мерлион», ООО «Сеть компьютерных клиник», ООО «Мерлион консалт», ООО «Мерлион дистрибьюция» и других компаний. Свои доли в АО передавали как Карчев, так и Абрамов.

В «Ситилинке» отказались от комментариев. Источники в отрасли, с которыми удалось поговорить RB.RU, предположили, что смена собственника могла понадобиться для того, чтобы скрыть конечных бенефициаров из открытых источников.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын считает, что компанию могут готовить к продаже. По его словам, упрощение структуры владения, консолидация акций у одного собственника — «это часть предпродажной подготовки».

«IPO — не единственный вариант, возможна сделка поглощения стратегическим инвестором. Сама по себе консолидация на этом рынке кажется довольно вероятной», — уточнил эксперт.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, считает, что если компанией владеет юридическое лицо, зарегистрированное в России, и тем более — акционерное общество, это значит, что такая группа компаний будет более прозрачной и для налоговых органов, и для кредиторов, и для инвесторов.

«Акционерные общества, если им принадлежит контроль над другими юридическими лицами, обязаны раскрывать годовую консолидированную отчетность, из которой можно получить информацию о входящих в группу компаний "дочках" и некоторых финансовых результатах их деятельности», — рассказала Мильчакова.

По ее словам, конкретно в группе компаний, в которую входят «Ситилинк» и «Мерлион», изменения в составе собственников происходят не первый раз. Ранее владельцами стали несколько российских физлиц. Эксперт предположила, что это может быть связано с тем, что компании российского происхождения оставаться под контролем кипрского собственника с 2022 года стало рискованно.

«Теперь владельцем стало зарегистрированное в РФ акционерное общество. Почему один из собственников передал свою долю юридическому лицу, имеющему то же самое название, что и кипрский офшор, пока неясно, но вполне возможно, что такие перестановки связаны с тем, что компания намерена сделать структуру своих акционеров более прозрачной», — считает Мильчакова.

По словам Мильчаковой, нельзя исключать, что «Ситилинк» может в будущем выйти на фондовую биржу, но не обязательно это будет именно IPO.

«Это может быть и выпуск облигаций, ведь для эмитентов любых эмиссионных ценных бумаг в России открытость и прозрачность структуры владельцев имеет большое значение, так как этим вопросом всегда интересуются потенциальные инвесторы в ценные бумаги. Несколько лет назад руководство "Ситилинка" не исключало вывода компании на IPO, но эти планы были отложены из-за сложной геополитической обстановки и неустойчивой динамики фондового рынка. Вернется ли руководство к планам выхода на IPO в следующем году — пока информации нет», — заключила эксперт.

Выручка «Ситилинка» в 2023 году составила 132,7 млрд рублей, чистая прибыль — 798 млн рублей.

До конца 2024 года «Ситилинк» намерен увеличить количество партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) еще на 15%, до 7,2 тыс. точек, что вместе с собственными пунктами выдачи и магазинами Ситилинка составит 8 тыс. ПВЗ.

В 2022 году компания планировала IPO.

В мае 2024 года сеть магазинов электроники «Ситилинк» стала сокращать сотрудников и объединять отдельные подразделения с «Мерлион» с целью оптимизации, узнали «Ведомости» от сотрудников компании. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков тогда предположил, что сеть не смогла конкурировать с маркетплейсами из-за недостаточно выстроенной дистрибуции некоторых видов товаров.

Фото на обложке: Группа компаний MERLION