Российский поставщик электроники «Мерлион» зарегистрировал бренд собственных SSD-накопителей, блоков питания и корпусов для компьютеров. Производить компоненты будут в Китае. Компания намерена продавать их в рознице.

В марте «Мерлион» зарегистрировал домен King.price.ru. Товарный знак King Price был зарегистрирован на ООО «Мерлион» в середине октября 2022 года, пишут «Коммерсантъ».

Эксперты говорят, что и другие участники рынка могут запускать формально российские СТМ китайского производства, но они сомневаются, что им удастся победить в розницы собственные марки КНР.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Мерлион» в 2022 году составила 192 млрд рублей, чистая прибыль — 2,3 млрд рублей.

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