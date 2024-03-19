Российский поставщик электроники «Мерлион» зарегистрировал бренд собственных SSD-накопителей, блоков питания и корпусов для компьютеров. Производить компоненты будут в Китае. Компания намерена продавать их в рознице.
В марте «Мерлион» зарегистрировал домен King.price.ru. Товарный знак King Price был зарегистрирован на ООО «Мерлион» в середине октября 2022 года, пишут «Коммерсантъ».
Эксперты говорят, что и другие участники рынка могут запускать формально российские СТМ китайского производства, но они сомневаются, что им удастся победить в розницы собственные марки КНР.
По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Мерлион» в 2022 году составила 192 млрд рублей, чистая прибыль — 2,3 млрд рублей.
Фото на обложке: Tester128 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
21 марта 2024
25 марта 2024
27 марта 2024
29 марта 2024