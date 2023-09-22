Сервис для управления цифровыми активами Mesh (ранее известное как Front Finance) закрыл раунд финансирования серии А на $22 млн. Инвесторами выступили Altair Capital, Money Forward, Samsung Next, Streamlined Ventures и другие. Эо следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

Сервис для управления криптоактивами Mesh привлек $22 млн от Altair Capital и других