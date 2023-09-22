Сервис для управления криптоактивами Mesh привлек $22 млн от Altair Capital и других

Сервис для управления цифровыми активами Mesh (ранее известное как Front Finance) закрыл раунд финансирования серии А на $22 млн. Инвесторами выступили Altair Capital, Money Forward, Samsung Next, Streamlined Ventures и другие. Эо следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.
Mesh появилась в 2020 году благодаря Бэму Азизи и Адаму Исраэлю. Полноценный запуск состоялся в сентябре 2022 года. Приложение поддерживает передачу активов внутри платформы между биржами и кошельками, а также платежи и выплаты в криптовалюте.
Инвестиции компания намерена потратить на дальнейшее развитие своих инструментов для депозитов, платежей и выплат, а также на поддержку операций по выводу на рынок.
Фото на обложке: Unsplash
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