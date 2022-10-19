Один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира, капитан футбольной сборной Аргентины Лионель Месси создал инвестиционную компанию для вложений в спорт, технологии и медиа. Play Time расположится в Сан-Франциско, ее возглавит гендиректор сервиса Viki Размиг Овагимян.

Лионель Месси создал инвестиционную компанию для вложений в спорт и технологии