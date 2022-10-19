Лионель Месси создал инвестиционную компанию для вложений в спорт и технологии

Один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира, капитан футбольной сборной Аргентины Лионель Месси создал инвестиционную компанию для вложений в спорт, технологии и медиа. Play Time расположится в Сан-Франциско, ее возглавит гендиректор сервиса Viki Размиг Овагимян.
О создании Лионелем Месси собственной инвестиционной компании пишет Bloomberg. Размер финансирования компании издание не уточняет.
«Я рад, что Play Time будет работать со смелыми предпринимателями со всего мира», – отметил Лионель Месси.
PlayTime будет инвестировать в спорт, медиа, например, стартапы, развивающие футбольные технологии. Компания станет основным инвестиционным инструментом Лионеля Месси.
Нападающий сборной Аргентины, бывший игрок испанской «Барселоны», а ныне – французского «ПСЖ» Лионель Месси является семикратным обладателем «золотого мяча», а также одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По данным из открытых источников, Мессии за последние 9 лет заработал более $550 млн. Кроме спортивной деятельности, доход Месси приносят рекламные контракты и сотрудничество с мировыми брендами.
Фото на обложке: sbonsi /
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