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Лионель Месси создал инвестиционную компанию для вложений в спорт и технологии

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира, капитан футбольной сборной Аргентины Лионель Месси создал инвестиционную компанию для вложений в спорт, технологии и медиа. Play Time расположится в Сан-Франциско, ее возглавит гендиректор сервиса Viki Размиг Овагимян.

Лионель Месси создал инвестиционную компанию для вложений в спорт и технологии

О создании Лионелем Месси собственной инвестиционной компании пишет Bloomberg. Размер финансирования компании издание не уточняет.

«Я рад, что Play Time будет работать со смелыми предпринимателями со всего мира», – отметил Лионель Месси. 

PlayTime будет инвестировать в спорт, медиа, например, стартапы, развивающие футбольные технологии. Компания станет основным инвестиционным инструментом Лионеля Месси.

Нападающий сборной Аргентины, бывший игрок испанской «Барселоны», а ныне – французского «ПСЖ» Лионель Месси является семикратным обладателем «золотого мяча», а также одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По данным из открытых источников, Мессии за последние 9 лет заработал более $550 млн. Кроме спортивной деятельности, доход Месси приносят рекламные контракты и сотрудничество с мировыми брендами.

Фото на обложке: sbonsi / Shutterstock

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