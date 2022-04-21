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Сооснователь PandaDoc вложился в сеть для релокации IT-специалистов Mесто.in

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сооснователь белорусской компании PandaDoc Микита Микадо инвестировал в проект «Mesto на Карте», который помогает русскоязычным IT-специалистам с релокацией «под ключ». Сумму инвестиций бизнесмен не раскрыл.

Сооснователь PandaDoc вложился в сеть для релокации IT-специалистов Mесто.in

Пока для релокации доступно два направления: Бали и Кипр. Команда работает над расширением списка стран для иммиграции, среди предложений: Турция, Грузия, Нидерланды, Рига, Португалия, Черногория, Таиланд, Дубаи.

«Иммиграция это сложно, особенно если переезд был вынужденным. Войны, экономические и политические потрясения заставили миллионы IT-специалистов и их семей из стран бывшего СССР покинуть свои дома. Миссия "Место на Карте" — сделать переезд менее болезненным, создав для русскоязычных ИТшников "дом зарубежом"», — отметил Микита Микадо.

RB.RU запросили у бизнесмена дополнительную информацию. В проект также вложились предприниматель Андрей Дороничев, венчурный инвестор Николай Давыдов.

Фото на обложке: Setiono Joko Purwanto / Shutterstock

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