Сообщество «Место» бесплатно обучит начинающих предпринимателей

«Университет» сообщества русскоязычных предпринимателей «Место» запускает «нулевой» экспериментальный поток программы обучения начинающих предпринимателей. Это бесплатный образовательный курс для тех, у кого уже сформирована бизнес-идея, но еще нет прототипа и первых продаж, рассказал один из создателей проекта Илья Шаргаев на своей странице в Facebook.

Программа является менторской и продлится в течение 8 недель. Эксперты и менторы участвуют в ней на волонтерской основе.

«В ходе [программы] подопечные прояснят видение и идею бизнеса, создадут "дорожную карту" того, как строить MVP (работающую первую версию продукта) и какие ресурсы нужны для реализации, сделают первые шаги к запуску проекта. Или же поймут, что ошиблись с идеей, что бывает не менее важно», — сообщил Шаргаев.

Каждый из менторов будет вести одного или двух подопечных (менти).

Начало курса запланировано на 15 марта 2021 года. Набор экспертов, наставников и учащихся потока будет идти до 14 марта.

Основные требования к менти:

начинающий предприниматель, обладающий, как минимум, идеей в части собственного проекта;

четко понимает свои цели и задачи на менторинг;

заинтересован и готов вкладывать свои силы и время в получение достойного результата;

готов запрашивать и получать обратную связь от ментора, корректировать свой подход, метод, продукт;

готов давать обратную связь ментору, выполнять договоренности и соблюдать сроки.

Отмечается, что на «нулевой» программе команда «Университета Места» будет учиться создавать и тестировать условия для менторской поддержки участников. Ментор при этом сможет сфокусироваться на наставничестве, уделяя меньше времени организационным моментам.

«Это экспериментальная программа, поэтому не все процессы и инструменты будут готовы и отлажены, однако мы будем стремиться сделать работу наиболее удобной для ментора, а так же будем собирать обратную связь, чтобы сделать процесс взаимодействия в последующих программах удобнее», — говорится на сайте проекта.

Чтобы зарегистрироваться в программе в качестве обучающегося, нужно перейти по ссылке и заполнить анкету. Потенциальным менторам также потребуется подать заявку.

«Университета Места» — экосистема внутри сообщества «Место», направленная на поддержку и обучение русскоязычных предпринимателей со всего мира.

«Место» — сообщество русскоязычных предпринимателей, действующее по приниципу закрытой социальной сети. Присоединиться к сообществу можно только по персональному приглашению. Основная цель «Места» — создание возможностей для поиска единомышленников и совместного запуска полезного продукта или сервиса. Проект развивают более 30 человек из разных стран мира.

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