Топ-менеджер Google и сооснователь Gagarin Capital запустят онлайн-проект для инвесторов и стартапов

Директор по продуктам Google Андрей Дороничев и сооснователь инвестфонда Gagarin Capital Николай Давыдов запустят онлайн-проект для инвесторов и стартапов. Об этом Дороничев написал в инстаграме.

Проект получил название «Место». Он заработает в течение месяца. Чтобы присоединиться к проекту, надо заполнить анкету на его сайте: рассказать о себе и своих идеях, интересе к «Месту», возможной пользе для него.

«Мы мечтаем о месте, похожем на Долину, но вне географии. Онлайн-площадке, где ребята из русскоязычного мира смогут найти единомышленников и построить что-то крутое. Здесь люди с идеями питчат и находят последователей. Люди с умениями собираются в команды и строят. А люди с деньгами — в них инвестируют», — написал Дороничев.

Дороничев отметил, что «Место» — некоммерческий проект, который не связан «ни с Google, ни с Gagarin Capital».

Андрей Дороничев и Николай Давыдов стали героями фильма Юрия Дудя про Кремниевую Долину. Они рассказали о жизни и работе в Долине. По словам Дороничева, после выхода фильма он получил тысячи сообщений от тех, кто «мечтает найти своих и создать что-то большое».