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Банк «Точка» и «Иннополис» провели акселератор в метавселенной

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк «Точка» и «Иннополис» провели акселератор в метавселенной. В ней было организовано пространство для нетворкинга. Акселератор еще проводится, его общий инвестиционный фонд программы составляет 500 млн рублей.

Банк «Точка» и «Иннополис» провели акселератор в метавселенной

Об акселераторе, часть которого прошла в метавселенной Spatial, RB рассказали организаторы программы.

В метавселенной прошла вторая часть акселерационной программы. Для участников организовали пространство для нетворкинга.

В отборе участвовали 475 проектов, 21 из них презентовали свое решение экспертной комиссии. В финал акселератора вышли 12 участников из Тюмени, Иннополиса, Тамбова, Москвы, Красноярска, Казани, Санкт-Петербург и США, сообщили организаторы.

«Участники акселератора – молодые команды с идеей и готовой оценкой time-to-market решения и опытных предпринимателей с готовым MVP и продажами», – отметил генеральный директор «Иннополиса» Ренат Халимов.

Акселератор продлится 3 месяца. Команды будут тестировать гипотезы и сервисы, которые помогут малому и среднему бизнесу.

Фото на обложке: Andrey Pozharskiy / Shutterstock

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