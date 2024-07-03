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Meta* намерена внедрить генеративный ИИ в игры метавселенной

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Meta* планирует внедрить ИИ-технологии в игры виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR, AR), чтобы «оживить» свою метавселенную. Об этом пишет TechCrunch.

Meta* намерена внедрить генеративный ИИ в игры метавселенной
  1. Новости

Компания уже ищет специалистов для разработки игр с использованием генеративного искусственного интеллекта. Она намерена создавать обновляющиеся при каждом запуске игры, следуя «недетерминированному» алгоритму, когда один и тот же сюжет будет всякий раз представлен в новых вариантах.

В Meta* не исключают возможности расширения подобных технологий на те же смартфоны и ПК. Кроме того, она хочет сотрудничать с другими компаниями по созданию инструментов на базе генеративного ИИ для ускорения производства игр.

*признана экстремистской организацией и запрещена в России

Фото на обложке: Unsplash

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