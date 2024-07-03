Meta* намерена внедрить генеративный ИИ в игры метавселенной

Meta* планирует внедрить ИИ-технологии в игры виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR, AR), чтобы «оживить» свою метавселенную. Об этом пишет TechCrunch.
- Новости
Компания уже ищет специалистов для разработки игр с использованием генеративного искусственного интеллекта. Она намерена создавать обновляющиеся при каждом запуске игры, следуя «недетерминированному» алгоритму, когда один и тот же сюжет будет всякий раз представлен в новых вариантах.
В Meta* не исключают возможности расширения подобных технологий на те же смартфоны и ПК. Кроме того, она хочет сотрудничать с другими компаниями по созданию инструментов на базе генеративного ИИ для ускорения производства игр.
*признана экстремистской организацией и запрещена в России
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Земля оцифрованная: что такое цифровая недвижимость и зачем в нее вкладывают миллионы
- 2 Метавселенные и AI: изменится ли образование в 2024 году
- 3 ИКРА провела образовательный квест в метавселенной Roblox для международной компании
- 4 Виртуальный брендформанс — зачем бизнесу создавать метавселенную в Roblox
- 5 70% российских HR-специалистов допускают, что метавселенные скоро заменят работу в офисе
ВОЗМОЖНОСТИ
03 июля 2024
04 июля 2024