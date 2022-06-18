Цукерберг объявил о запуске Meta* Avatars Store

Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг объявил у себя в Facebook** во время стрима с вице-президентом Instagram** по fashion-партнерствам Евой Чен, что компания запускает магазин цифровой дизайнерской одежды Meta Avatars Store.
Новый виртуальный магазин планируется запустить уже на будущей неделе (для в США, Канаде, Таиланде и Мексике), пишет TechCrunch.
Первыми модными брендами, представленными в цифровом бутике, будут Balenciaga, Prada и Thom Browne.
Пока неизвестно, в каком ценовом диапазоне будут цифровые наряды. Бесплатные варианты одежды для аватаров Meta по-прежнему будут доступны.
Цукерберг рассматривает новые варианты модной одежды как способ для пользователей выразить себя через свои аватары:
«Цифровые товары станут важным способом самовыражения в метавселенной и важным драйвером креативной экономики».
Он уверил, что будет рад добавить в партнеры больше брендов и перенести их продукцию в виртуальную реальность как можно скорее.
Как отмечает The Verge, люксовые модные дома все чаще сотрудничают с технологическими компаниями для создания фирменной цифровой одежды.
В прошлом году Fortnite представила скины Balenciaga, чтобы игроки могли приобретать одежду, например, брендированную толстовку для своих игровых персонажей.
В Roblox игроки могут посетить город Gucci, в котором есть парк с логотипом бренда и виртуальный магазин.
Ранее на неделе Цукерберг также рассказал об обновлении сервисов метавселенной Horizon дополнением Home — настраиваимым пространством, в которое можно пригласить друзей, чтобы поиграть вместе в видеоигры или посмотреть видео.
* признана в России экстремистской организацией и запрещена
** принадлежит запрещенной в РФ Meta
Фото на обложке: Mark Zuckerberg /
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