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Цукерберг объявил о запуске Meta* Avatars Store

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг объявил у себя в Facebook** во время стрима с вице-президентом Instagram** по fashion-партнерствам Евой Чен, что компания запускает магазин цифровой дизайнерской одежды Meta Avatars Store.

Цукерберг объявил о запуске Meta* Avatars Store

Новый виртуальный магазин планируется запустить уже на будущей неделе (для в США, Канаде, Таиланде и Мексике), пишет TechCrunch.

Первыми модными брендами, представленными в цифровом бутике, будут Balenciaga, Prada и Thom Browne.

Пока неизвестно, в каком ценовом диапазоне будут цифровые наряды. Бесплатные варианты одежды для аватаров Meta по-прежнему будут доступны.

Цукерберг рассматривает новые варианты модной одежды как способ для пользователей выразить себя через свои аватары:

«Цифровые товары станут важным способом самовыражения в метавселенной и важным драйвером креативной экономики». 

Он уверил, что будет рад добавить в партнеры больше брендов и перенести их продукцию в виртуальную реальность как можно скорее.

Как отмечает The Verge, люксовые модные дома все чаще сотрудничают с технологическими компаниями для создания фирменной цифровой одежды. 

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

В прошлом году Fortnite представила скины Balenciaga, чтобы игроки могли приобретать одежду, например, брендированную толстовку для своих игровых персонажей. 

В Roblox игроки могут посетить город Gucci, в котором есть парк с логотипом бренда и виртуальный магазин.

Ранее на неделе Цукерберг также рассказал об обновлении сервисов метавселенной Horizon дополнением Home — настраиваимым пространством, в которое можно пригласить друзей, чтобы поиграть вместе в видеоигры или посмотреть видео.

* признана в России экстремистской организацией и запрещена

** принадлежит запрещенной в РФ Meta

Фото на обложке: Mark Zuckerberg / Facebook

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