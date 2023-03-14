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Meta* уволит еще 10 тыс. человек — ранее компания сократила 13% штата

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Meta* объявила о новых масштабных сокращениях – компания уволит еще 10 тыс. человек, около 5 тыс. вакансий в Meta* будут закрыты. В ноябре 2022 года из Meta* были уволены 11 тыс. сотрудников, или около 13% штата.

Meta* уволит еще 10 тыс. человек — ранее компания сократила 13% штата

О новых сокращениях в Meta* (деятельность организации признана экстремистской на территории РФ) объявил глава компании Марк Цукерберг в обращении к сотрудникам. Также об этом пишет The Washington Post.

Из Meta будут уволены 10 тыс. человек, компания закроет около 5 тыс. вакансий. По данным газеты, на этой неделе будет объявлено о сокращении в кадровой службе, в апреле компания начнет увольнение сотрудников технических департаментов. 

По данным источников Bloomberg, Meta сокращает штат из-за плохих финансовых показателей. Собеседники агентства рассказывали, что топ-менеджеров попросили составить списки сотрудников, которых можно уволить в первую очередь.

В ноябре 2022 года Марк Цукерберг объявил об увольнении из Meta 11 тыс. сотрудников, или около 13% штата, что стало крупнейшим сокращением персонала в истории компании.

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

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