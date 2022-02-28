Американская корпорация Meta отказалась отключать Facebook и Instagram в России. Компания получает просьбы об этом от украинцев, но считает, что такой шаг лишит россиян источника «независимой информации».
Отключение от сервисов отнимет у людей возможность высказаться в «критический момент», написал в Twitter вице-президент компании Ник Клегг.
При этом Meta ограничила доступ к аккаунтам нескольких российских государственных СМИ с территории Украины. Ник Клегг также добавил, что корпорация планирует ограничить доступ к их страницам и в других странах.
Роскомнадзор 25 февраля начал ограничивать работу Facebook в России. Генпрокуратура посчитала, что соцсеть нарушает права и свободы россиян. RB на фоне на фоне этого собрал актуальные ресурсы, которые помогут сохранить доступ к интернету и своим аккаунтам, лентам, контактам.
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Фото на обложке: mundissima /
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