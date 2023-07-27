Марк Цукерберг заявил, что Meta* не забросила работу над метавселенной

Несмотря на то, что в одном из прошлых посланий инвесторам CEO Meta* Марк Цукерберг объявил о смене приоритетов компании в пользу развития генеративного ИИ, корпорация не намерена сворачивать работу над метавселенными. Об этом стало известно после публикации нового отчета о доходах компании.

В марте 2023 года в сети распространились слухи о том, что Meta* практически полностью приостанавит работу над метавселенной Horizon Worlds после того, как стало понятно, что проект не смог набрать достаточное количество пользователей. Поводом для этого стало заявление CEO компании, в котором говорилось: «единственной крупной инвестицией компании на данный момент является развитие искусственного интеллекта и его внедрение в каждый из продуктов».

Спустя несколько месяцев Марк Цукерберг решил опровергнуть эти слухи, заявив, что Meta* остается «верной метавселенным», несмотря на активные инвестиции в искусственный интеллект. По словам CEO компании, работа над этими направлениями много лет велась параллельно, а сейчас они и вовсе стали дополнять друг друга.

Это амбициозный и долгосрочный проект с подробно расписанной дорожной картой. Я не могу гарантировать, что моя ставка на метавселенные окажется верной, но я считаю, что мир движется именно в этом направлении. Марк Цукерберг, CEO Meta

Из этого же обращения Цукерберга стало известно, что в течение 2022 года подразделение Meta* Reality Labs (FRL), отвечающее за разработку метавселенной, потеряло $13,7 млрд. при выручке в $2,2 млрд.

*Деятельность Meta Platforms признана экстремистской на территории РФ и запрещена.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.