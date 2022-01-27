В Роспатент поступили заявки от Meta и Facebook на регистрацию товарного знака META

Meta и Facebook решили зарегистрировать в России свой торговый знак и подали индентичные заявки в Роспатент. Компании под брендом META собираются заниматься в том числе операциями с криптовалютой.

Meta Platforms и Facebook Property направили в Роспатент две заявки на регистрацию одного и того же товарного знака META. На появление заявок в базе данных Роспатента обратил внимание телеграм-канал творческого директора «Бюро названий» Вадима Дунаева.

«О том, что головная компания Facebook станет называться "Метой", стало известно в конце октября 2021 года. После этого несколько российских заявителей подали аналогичные заявки в Роспатент», — отметил Вадим Дунаев.

Цветового сочетания для торговых знаков не определено. Список товаров и услуг обширный и совпадает для обеих заявок.

Примечательно, что в перечень предоставляемых под торговым знаком META услуг включены разнообразные действия с криптовалютами, блокчейн-активами, оцифрованными активами, цифровыми токенами, крипто-токенами. Отдельно отмечена возможность листинга и торговли свопами и деривативами на цифровую валюту, виртуальную валюту, криптовалюту.

Обе заявки были представлены в Роспатент представителем Марией Арониковой 10 января.

У Facebook Property в Роспатенте уже есть зарегистрированная торговая марка «Фейсбук».

В соответствии с требованиями российского законодательства META должна пройти процесс «приземления» в России — открыть представительство, кабинет на сайте Роскомнадзора и форму для приема обращений россиян на сайте. Пока ни одно из требований компания не исполнила.

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Фото на обложке: Unsplash