Суд в Москве оштрафовал Meta Platforms Марка Цукерберга на 13 млн рублей за запрещенный контент

Судья мирового судебного участка №422 Таганского района Москвы 16 декабря назначил американской компании Meta Platforms Inc. (прежнее название Facebook Inc.) Марка Цукерберга три штрафа на общую сумму 13 млн рублей за отказ удалить запрещенный Роскомнадзором контент.
Решение вынесены по делам №№ 5-3115/21, 5-3116/21 и 5-3117/21, возбужденным по части 2 и части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.
Компания получила три штрафа — два по 5 млн рублей и один на 3 млн рублей соответственно.
Ранее, 16 декабря, суд постановил оштрафовать американский Twitter на 10 млн рублей. Решения по штрафам также должны быть вынесены в отношении Telegram и TikTok. Ранее к ответственности привлекались Google, Telegram, Facebook.
С начала года сумма штрафов для этих компаний уже превысила 200 млн рублей.
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Фото на обложке: Unsplash
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