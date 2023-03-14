Meta* прекратит поддержку NFT в своих соцсетях

Meta* больше не будет поддерживать NFT в своих соцсетях Facebook** и Instagram**, об этом в Twitter написал глава отдела коммерции и финансовых технологий компании Стефан Касриэль.

Цифровые вещи продержались на платформе меньше года. По словам Касриэля, компания сфокусируется на других направлениях поддержки авторов контента и их подписчиков.

Поддержка NFT в Instagram** и Facebook** позволяла пользователям загружать токены. Для этого достаточно было подключить криптокошелек к аккаунту в одной из соцсетей. Meta*.

«На данный момент мы сворачиваем работу с цифровыми токенами (NFT), чтобы сосредоточиться на других способах поддержки авторов контента, пользователей и бизнеса», — написал Касриэль.

В качестве приоритета он назвал разработку собственных платежных инструментов с дальнейшим внедрением их в сервисы компании. Также корпорация продолжит развивать Meta Pay.

Ранее Meta* сообщила о разработке новой децентрализованной соцсети, которая, по мнению экспертов, должна стать конкурентом Twitter и Mastodon.

*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов.

**принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

Фото на обложке: Black Salmon / Shutterstock