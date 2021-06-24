«Профи.ру» купит сервис подбора психотерапевтов «Мета» за 8 млн рублей

Eruditor Group, включающая Profi. ru, Zoon, Ruki, купит сервис по подбору психотерапевтов «Мета» за 8 млн рублей. Основатель и генеральный директор Иван Замесин полностью выйдет из проекта. CEO компании станет бывший управляющий директор «Амедиатеки» Елена Кирюшина.

«Мета» продана значительно ниже рыночной оценки, отметил Иван Замесин в посте на своей странице в Facebook.

«Это выгодная сделка для Eruditor Group, так как при покупке компании ниже рыночной оценки оценивающейся по мультипликатору ниже, значительно увеличивается оценка родительской компании из-за разницы мультипликаторов», – подчеркнул он.

По словам Замесина, 8 млн рублей, «де-юре, это продажа», но для него это возврат части собственных инвестиций в «Мету».

«Условия передачи компании – мне Eruditor Group выплачивает 8 миллионов рублей. Это все деньги, что я инвестировал в “Мету”. Де-юре, это продажа», – уточнил Замесин.

Сервис подбора психотерапевтов «Мета» основан в 2018 году. С этого времени услугами специалистов через сервис воспользовались более 10 тысяч человек. Выручка компании за 2020 год составила 21,6 млн рублей, по данным ФНС.

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