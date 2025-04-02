Bloomberg узнал о планах Meta выпустить очки дополненной реальности до конца года

Meta* планирует выпустить очки дополненной реальности под кодовым названием Hypernova до конца 2025 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство пишет, что устройством можно будет управлять с помощью жестов, а стоимость очков будет варьироваться от $1,3 тыс. до $1,4 тыс.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман, изучивший прототип гаджета, утверждает, что в нем будет установлена монокулярная панель, расположенная в нижнем углу правой линзы — она будет отображать информацию только для правого глаза. Сами очки будут работать на модифицированной версии Android, отметил журналист.

Он добавил, что в устройстве будут приложения для фотосъемки, просмотра фото и доступа к географическим картам. Кроме того, очки получат поддержку уведомлений из приложений на смартфоне, включая сервисы Meta messenger и WhatsApp.

Управление жестами. По словам Гурмана, управление очками будет происходить с помощью сенсорных элементов на дужках — они позволят, например, прокручивать фотографии. Обозреватель также утверждает, что Meta планирует выпустить «нейронный браслет» под кодовым названием Ceres, с помощью которого владелец очков сможет управлять ими жестами.

Вторая версия очков. Помимо этого, Meta уже начала работать над вторым поколением очков под кодовым названием Hypernova 2, говорят источники. Главное отличие следующей версии от первой состоит в наличии двух экранов, что позволит отображать информацию сразу в двух линзах. Вторая версия гаджета должна выйти в 2027 году, считают собеседники.

Сейчас у Meta есть умные очки Ray-ban Meta glasses — они стоят от $299 и могут фотографировать, а также записывать видео. В сентябре прошлого года компания показала прототип очков дополненной реальности Orion, утверждая, что они включают «прорывные изобретения в области современных вычислений».

* Meta признана экстремистской организацией в РФ, ее деятельность запрещена.

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