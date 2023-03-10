Meta* начала разработку децентрализованной соцсети — конкурента Twitter

Компания Meta* начала разработку децентрализованной социальной сети, пишет TechCrunch. Сроки выхода нового продукта пока неизвестны.
В компании заявили, что создают сервис, где авторы и публичные деятели смогут свободно делиться контентом в соответствии со своими интересами. Как пишет Platformer, разработку новой соцсети от Meta* курирует руководитель Instagram** Адам Моссери.
Децентрализованные сети начали набирать популярность после того, как американский предприниматель Илон Маск купил Twitter, сделал его частной компанией и развернул реформы как в корпоративной политике, так и в концепции работы самой сети.
Многие сотрудники ушли из Twitter с приходом Маска. С его нововведениями не согласились и некоторые пользователи, которые решили уйти в децентрализованную соцсеть Mastodon. В ноябре аудитория платформы превысила 7 млн человек. Илон Маск возглавил Twitter в конце октября.
Mastodon представляет собой аналогичную Twitter платформу с функцией микроблогинга, у соцсети нет единого владельца. Ее автор — немецкий разработчик с российскими корнями Евгений Рочко.
По данным MoneyControl, новая соцсеть Meta* будет поддерживать ActivityPub — тот же протокол, что поддерживает Mastodon. Рабочее название проекта — P92.
По мнению экспертов, намерения Meta* можно расценивать как попытку создать конкурента Twitter и Mastodon.
Ранее стало известно, что Facebook** вернет возможность обмениваться сообщениями в приложении соцсети. С 2014 года эта функция вынесена в отдельный сервис.
*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов
**принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.
Фото на обложке: issaro prakalung /
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