Российский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил Facebook и Instagram. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
Решение суда вступает в силу немедленно.
«Запрещена деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Настоящее решение не распространяется на деятельность мессенджера What’s App», — говорится в сообщении.
Покупка рекламы в Instagram и Facebook теперь может расцениваться в России как финансирование экстремизма, добавляет ТАСС.
Ранее суд отказался прекратить дело о запрете Meta в России. Прокуратура поддержала в суде требования о запрете работы Facebook и Instagram в России, при этом запрета в отношении WhatsApp нет. Россияне, как сообщалось, не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются указанными соцсетями.
Генпрокуратура потребовала запретить работу Meta в России после того, как был опубликован скриншот рассылки, согласно которой в соцсетях компании временно разрешили призывы к насилию по отношению к военным России. Генпрокуратура объяснила иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав.
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Представитель Meta ранее в суде заявил, что корпорация изменила свою политику и заявила о недопустимости русофобии и призывов к насилию против россиян.
Фото на обложке: Unsplash
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