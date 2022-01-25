Meta разработала суперкомпьютер на базе искусственного интеллекта

Meta разработала суперкомпьютер на основе искусственного интеллекта (ИИ) Research SuperCluster (RSC), сообщила пресс-служба компании.
По данным Meta, RSC является одним из самых быстрых суперкомпьютеров, работающих сегодня, и станет самым быстрым суперкомпьютером в мире, после его полной доработки в середине 2022 года.
В Meta отметили, что для разработки следующего поколения усовершенствованного ИИ потребуются новые мощные компьютеры, способные выполнять квинтиллионы операций в секунду.
Фото: Meta
RSC поможет исследователям Meta создавать новые и более совершенные модели ИИ, которые могут:
- учиться на триллионах примеров;
- работать на сотнях разных языков;
- легко анализировать текст, изображения и видео вместе;
- разрабатывать новые инструменты дополненной реальности.
Специалисты Meta уже начали использовать RSC для обучения больших моделей в области NLP (natural language processing) и компьютерного зрения.
«Мы надеемся, что RSC поможет нам создать совершенно новые системы искусственного интеллекта, которые могут, например, обеспечивать голосовые переводы в реальном времени для больших групп людей, каждый из которых говорит на другом языке, чтобы они могли беспрепятственно сотрудничать в исследовательском проекте или играть в AR-игру вместе», — гвоорится в сообщении.
Предполагается, что работа, проделанная над RSC, проложит путь к созданию технологий для метавселенной, где приложения и продукты, управляемые ИИ, будут играть важную роль.
Суперкомпьютеры на базе ИИ создаются путем объединения нескольких графических процессоров в вычислительные узлы, которые затем соединяются высокопроизводительной сетевой структурой, обеспечивающей быструю связь между этими графическими процессорами, пояснили в Meta.
RSC включает в себя 760 систем NVIDIA DGX A100 в качестве вычислительных узлов, в общей сложности 6080 графических процессоров. Каждый DGX взаимодействует через двухуровневую сеть Clos NVIDIA Quantum 1600 Гбит/с InfiniBand.
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Фото на обложке: rafapress /
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