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Реальные копии Дубая и Абу-Даби появятся в метавселенной

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В метавселенной появятся реальные копии Дубая и Абу-Даби. Проект запускает Metaverse Holdings и планирует инвестировать в него $54,5 млн.

Реальные копии Дубая и Абу-Даби появятся в метавселенной

В виртуальных городах пользователи метавселенной смогут покупать товары в магазинах, арендовать недвижимость, посещать мероприятия, регистрироваться в различных органах, говорится в пресс-релизе.

Метавселенная Metarverse Holdings будет совместима со специальными VR-гарнитурами, что позволит пользователями получить полноценный опыт путешествия по городам.

«Мы считаем ОАЭ лидерами в области внедрения новых инновационных концепций и прорывных экономических и технологических моделей, поэтому для нас было только одно место, где мы могли начать работу», – отметил генеральный директор Metarverse Holdings Привен Редди. 

Метавселенная Metarverse Holdings заработает в бета-режиме в октябре 2022 года, до конца года планируется официальный запуск платформы. Инвестиции компании в проект составят 200 млн дирхамов (около $54,5 млн).

Фото на обложке: Delpixel / Shutterstock

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