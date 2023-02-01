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Региональный директор Microsoft Андрей Ивашенцев запустил стартап по созданию метавселенных

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Региональный директор Microsoft на Кипре Андрей Ивашенцев запустил стартап по созданию метавселенных с нуля. Создатель видит Metaplan как универсальный инструмент для создания собственных виртуальных миров брендами, корпорациями, ритейлом, креаторами.

Региональный директор Microsoft Андрей Ивашенцев запустил стартап по созданию метавселенных

О запуске Metaplan Андрей Ивашенцев рассказал на своей странице в социальной сети. По данным с сайта Metaplan, стартап базируется на Кипре.

Основатель стартапа видит его решение как универсальный инструмент для создания собственных виртуальных миров с нуля. Их можно будет интегрировать в рабочие среды, включая внешние платежные системы, блокчейн-платформы, системы аналитики. 

«Под капотом у нас много интересных ноу-хау, включая собственный проприетарный бинарный сетевой протокол, собственную систему управления и дедупликации 3D-моделей и многое другое», – отметил Ивашенцев. 

Пользователь Metaplan сможет за несколько секунд создать виртуальный мир, подключить аватарную систему, загрузить в мире 3D-модели, настроить среду под себя, пригласить в него друзей и клиентов, рассказал основатель Metaplan.

Metaplan является zero-code платформой, работает на мобильных устройствах, VR-гарнитурах, ПК, консолях Xbox, PS5, Nintendo Switch. Сервис платный: базовая версия стоит $499 в месяц, профессиональная – $2999 в месяц. Для корпораций стоимость рассчитывается индивидуально.

Фото на обложке: Black Salmon / Shutterstock

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