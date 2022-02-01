Объем рынка виртуальной недвижимости в метавселенных достиг $500 млн

Сумма продаж виртуальной недвижимости в четырех крупнейших метавселенных превысила $500 млн по итогам прошлого года. Год к году этот рынок будет расти на 31% в ближайшие несколько лет, а в 2022-ом, по прогнозам экспертов, достигнет $1 млрд.
О продажах недвижимости в метавселенных пишет CNBC со ссылкой на аналитические данные компании MetaMetric Solutions.
В 2021 году в четырех крупнейших метавселенных, среди которых Somnium, Cryptovoxels, Decentraland и Sandbox было куплено недвижимости на $501 млн. Пик продаж пришелся на ноябрь, когда Facebook объявила о переименовании в Meta Platforms и концентрации на развитии собственной метавселенной.
Например, компания Republic Realm купила землю в метавселенной Sandbox на $3,4 млн. Часть этой земли использовали под строительство 100 виртуальных островов с виллами. 90 из них были проданы в первый день торгов за $15 тыс. каждый, а в данный момент перепродаются по $100 тыс. за остров, пишет издание.
В январе текущего года рынок виртуальной недвижимости составил $85 млн. При таких темпах развития общий объем продаж недвижимости в метавселенных по итогам года достигнет $1 млрд, полагают эксперты. По их прогнозам, на горизонте ближайших 6 лет рынок виртуальной недвижимости в метавселенных будет расти на 31% в год.
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