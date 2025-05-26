Коллаборации станут главным инструментом роста бизнеса в России в ближайшие 3-5 лет — исследование METRO

В подготовке исследования, в котором приняли участие 1000 респондентов, участвовали Московская школа управления «Сколково» и MOST Partners. У METRO есть опыт работы с более чем 300 тыс. предпринимателей в России, а коллаборации для компании — это возможность поддержать малый и средний бизнес. Ритейлер видит свою миссию в создании экосистемы для совместных проектов. Именно поэтому компания инициировала исследование, которое будет не только способствовать развитию рынка, но и поможет избежать ошибок предпринимателям.

Коллаборации привлекают зумеров

Как выяснили исследователи, в 2025 году главными катализаторами коллабораций выступают зумеры, 51% россиян в возрасте 18-24 лет обращают внимание на совместные проекты брендов. Для сравнения, 45-54-летние замечают совместные активности брендов в два раза реже.

Исследователи называют коллаборации «языком зумеров». По их данным, 74% молодежи считают совместные продукты брендов уникальными, коллекционными предложениями, которых не найти на каждом шагу. Коллаборации в формате лимитированного выпуска усиливают интерес потребителей и стимулируют покупки благодаря элементу эксклюзивности. Особенно сильно такой вауэффект проявляется среди молодой аудитории, указано в исследовании.

«Молодая аудитория активно реагирует на коллаборации, считая их частью культурного кода. Но предприниматели признают: почти ни одна успешная коллаборация не сделана ради прибыли. Главный эффект — рост узнаваемости и эмоционального капитала бренда, а не выручки. Отсюда парадокс: бренды инвестируют в коллаборации, зная, что ROI может быть не мгновенным», — говорится в аналитических материалах.

Влияние коллабораций на репутацию

За счет коллабораций бренды усиливаются, взаимно открывая друг для друга новую аудиторию, и уже имеющаяся аудитория покупает у них чаще, пришли к выводу аналитики по результатам опросов и глубинных интервью.

Исследование показало, что коллаборация дает шанс новым брендам заявить о себе. 66% опрошенных готовы узнать больше о незнакомом бренде, если тот вышел в тандеме с маркой, которой уже пользуются. 52% респондентов заявили, что будут чаще пользоваться уже знакомым им брендом, если он выпустил продукт в коллаборации с другой компанией.

Кроме того, 53% потребителей готовы «простить» бренду прежние ошибки, если он объединяется с компанией, которой они доверяют (64% среди обеспеченной аудитории).

При этом 31% потребителей не готовы «прощать» бренду даже в паре с уважаемым партнером — они видят в этом манипуляцию.

«Бренды теряют доверие, если коллаборации воспринимаются как трюк. Нужна зрелость: обе стороны должны осознанно формировать ожидания и результаты. Иначе инструмент, который мог бы усилить доверие, начинает его разрушать», — говорится в исследовании.

Кому нужны коллаборации

Участники глубинных интервью в ходе опроса подтвердили, что в России наступает время эффективных коллабораций, их грамотное проведение — залог роста.

«Сейчас у коллабораций хорошее стабильное плато. Лихорадка прошла, стало меньше, но качественнее. Это естественный процесс. Сейчас — хороший период для эффективных коллабораций», — считает серийный предприниматель и сооснователь Setters Евгений Давыдов.

«Хочется верить, что у них будет большое будущее. Компании стали более открытыми. Люди пересмотрели подходы, поняли, что нужно объединяться. Все быстрее меняется, и когда ты открыт к другим, ты можешь быть гибче и быстрее адаптироваться», — добавила бренд-директор «Эконивы» Екатерина Дюрр.

Аналитики установили, что потребители чаще всего запоминают и реагируют на коллаборации в таких сферах как «кафе/рестораны», «продукты питания» и «мода» — там решения о покупках принимаются быстро и на эмоциях. Средние позиции занимают сферы, связанные с повседневными, но менее эмоциональными продуктами: косметика, отели, банки, розничная торговля.

«Коллаборация — это взаимообмен ресурсами. Это когда две компании хотят обменяться ресурсами: клиентской базой, знаниями, репутацией», — рассказала руководитель дивизиона B2B-маркетинга METRO Евгения Щербакова, комментируя выводы исследования.

По словам топ-менеджера, важно наполнять такое взаимодействие смыслом.

«Если в коллаборации будут закладываться ценности, в том числе культурные, вневременные, принципы партнерского взаимодействия, то результаты будут все заметнее, а примеров и эффекта все больше», — сказала эксперт.

Российский бизнес работает в условиях экономической и геополитической неопределенности. В такой среде коллаборации становятся инструментом снижения издержек, диверсификации каналов сбыта и доступа к аудиториям партнеров. Понимание будущего коллабораций помогает компаниям принимать стратегические решения: стоит ли инвестировать в развитие этого направления, какие форматы будут актуальны, как выстраивать структуру и процессы. Компании, особенно малый и средний бизнес, получают возможность строить доверие быстрее, не вкладываясь в прямые медийные бюджеты, заключили авторы исследования.

Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock / FOTODOM

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