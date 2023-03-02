«Metro Россия» возглавил бывший гендиректор «Ашана» Йоханнес Толай

Экс-генеральный директор розничной сети «Ашан» в России Йоханнес Толай возглавил российское подразделение Metro, сообщили в пресс-службе Metro. Он вступил в должность 1 марта.
Отмечается, что компания не изменит свою стратегию в сфере оптовой торговли с В2В и В2С клиентами. Ключевыми задачами на ближайшее время станут активное развитие eCommerce направления и программы поддержки для В2В партнеров в ресторанном и гостиничном бизнесах.
На протяжении 17 лет Толай работал в сети немецкий гипермаркетов в России Globus («Гиперглобус»). Именно он занимался выходом компании на российский рынок. В 2018 Толай занял пост коммерческого директора X5 Retail Group, а год спустя возглавил «Ашан ритейл Россия».
В Metro Толай пришел в октябре 2022 года и до 1 марта работал в должности заместителя гендиректора.
Фото на обложке: Irina Shatilova /
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