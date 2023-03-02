Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Metro Россия» возглавил бывший гендиректор «Ашана» Йоханнес Толай

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Экс-генеральный директор розничной сети «Ашан» в России Йоханнес Толай возглавил российское подразделение Metro, сообщили в пресс-службе Metro. Он вступил в должность 1 марта.

«Metro Россия» возглавил бывший гендиректор «Ашана» Йоханнес Толай

Отмечается, что компания не изменит свою стратегию в сфере оптовой торговли с В2В и В2С клиентами. Ключевыми задачами на ближайшее время станут активное развитие eCommerce направления и программы поддержки для В2В партнеров в ресторанном и гостиничном бизнесах.

На протяжении 17 лет Толай работал в сети немецкий гипермаркетов в России Globus («Гиперглобус»). Именно он занимался выходом компании на российский рынок. В 2018 Толай занял пост коммерческого директора X5 Retail Group, а год спустя возглавил «Ашан ритейл Россия».

В Metro Толай пришел в октябре 2022 года и до 1 марта работал в должности заместителя гендиректора.

Фото на обложке: Irina Shatilova / Shutterstock

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В РФ разработали клипсу для проверки уровня глюкозы в крови без прокола
  2. 2 С 3 марта в России стартуют продажи машин «Москвич» и «Москвич 3е»
  3. 3 Выручка от экспорта отечественного софта в 2022 году снизилась на 17%
  4. 4 Венчурный рынок Москвы в 2022 году превысил допандемийный уровень, но просел по отношению к 2021 году
  5. 5 Расходы бизнеса на брендированную продукцию ежегодно растут на 10–15%
Итоги StartupDrive
5 проектов стали партнерами сети АЗС «Газпром нефть»
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

03 марта 2023

Конкурс грантов от МШУ Сколково

05 марта 2023

Startup Tour 2023 Казань

06 марта 2023

Лаборатория инноваций MedLab

Все ВОЗМОЖНОСТИ