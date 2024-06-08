Столичное метро протестирует оплату цифровой валютой

Московский метрополитен станет первой отечественной организацией, которая поучаствует в пилотном тестировании цифровой валюты ЦБ РФ. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ подписал с Центробанком мэр столица Сергей Собянин.
«В перспективе пассажиры смогут оплачивать ими [цифровыми рублями] проезд наряду с наличными и безналичными. Выбор останется за пассажиром», — отметила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова.
Как пишут «Известия», соглашение мэра Москвы и ЦБ РФ поможет развитию новой формы национальной валюты, а также страховых смарт-контрактов.Именно их будут использовать при страховании подвижного состава в рамках заключенных договоренностей. Расчеты по смарт-контрактам предусматривают использование цифрового рубля.
Помимо обсуждения оплаты проезда цифровой валютой на полях форума обговорили также развитие пассажирских сервисов и запуск новых причалов речного электротранспорта.
Фото на обложке: Unsplash
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