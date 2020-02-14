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Сеть Metro начала искать новые источники заработка в России — СМИ

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Сеть Metro Cash & Carry объявила закрытый тендер на разработку концепции по повышению ликвидности активов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех топ-менеджеров консалтинговых компаний, которые собираются принять в участие в тендере.

Сеть Metro начала искать новые источники заработка в России — СМИ

Metro хочет повысить эффективность принадлежащей ей недвижимости и для этого собирается построить на своих участках жилье, офисы или гостиницы, рассказали собеседники издания.

Один их источников заявил, что перемены коснутся 16 участков, среди которых — территории у ТЦ на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге и на Ленинградском шоссе в Москве. Другой источник говорит, что планы компании распространяются только на регионы, так как экономическая ситуация там хуже.

Источники полагают, что Metro продаст участки у ТЦ сторонним девелоперам, так как строительство — непрофильный для компании бизнес. В российском подразделении Metro опровергли проведение тендера.

У Metro 94 торговых центра в России. Продажи Metro в России за 2018–2019 финансовый год сократились на 5,4% — до €2,7 млрд. По словам партнера Colliers International Владимира Сергунина, выручка Metro падает уже не первый год, и компании пора менять выбранную модель работы.

В отчете Metro Properties (девелоперская компания из группы Metro) от декабря 2019 года говорится, что она хочет развивать «города в городе», в которых сочетаются торговые площади, жилье, офисы, гостиницы и развлекательные проекты.

Фото: MDOGAN / Shutterstock

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