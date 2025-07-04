METRO запустила подкаст о профессионалах и книгах, которые они читают

Оптовая компания METRO, которая объединяет производителей, поставщиков, предприятия HoReCa-индустрии, создала свой книжный клуб, чтобы показать российское предпринимательство через необычный ракурс — призму литературы. На основе встреч в клубе METRO даже запустила подкаст «За полкой», объединив профессионалов в читающее сообщество.

Героями очередных выпусков "За полкой" стали одни из самых востребованных в современном мире специалистов — в сфере искусственного интеллекта, HR и маркетинга. Какие книги сформировали их и помогают сегодня строить успешный бизнес — узнала METRO.

Бизнес, книги и искусственный интеллект

«Если кто-то считает, что ему не надо читать книги — не читайте, искусственный интеллект автоматизирует вас в первую очередь», — заявил на очередном заседании книжного клуба METRO первый российский ИТ-спикер TED New York, предприниматель и бионик, а также автор «Форма жизни №4» Евгений Черешнев. — Если ходишь по музеям, особнякам семей, которые что-то решали в России, Франции, Италии — в этих домах всегда есть огромная библиотека. Это аксиома. При этом в домике для прислуги нет ни одной книги».

Книги, прочитанные еще в детстве, актуальны для Черешнева сегодня. Например, персонаж Тойво Глумов из написанной 40 лет назад книги братьев Стругацких «Волны гасят ветер», помогает IT-эксперту изучать искусственный интеллект.

«Персонаж Тойво Глумов замечателен тем, что такой же, как мы, живой человек. Но потом с ним происходит трансформация, и он превращается в сверхчеловека. Стругацким удалось это описать. Вчера тебе с коллегами было интересно, а сегодня ты не понимаешь, зачем ты пришел. У тебя семья, любимая жена, а ты не понимаешь, о чем разговаривать. Для тебя это становится специфическим опытом. Когда я начинаю заниматься искусственным интеллектом, то мне очень помогает образ Тойво Глумова. Уверен, что однажды появится форма жизни, которая будет чувствовать себя именно вот так», — сказал Черешнев.

В своей собственной книге Черешнев спрогнозировал, как будет выглядеть мир ХХII века, где никто не сможет отключиться от глобальной сети, а нужда во многих сферах человеческой деятельности полностью отпадет.

Автор проанализировал историю думающих машин и современных методов анализа данных, рассказал о влиянии автоматизации на социум, семью, экономику и геополитику, об инструментах защиты от трекинга и цифровых угроз.

«Сейчас не просто так тот же Илон Маск делает активные шаги в робототехнике. Он в том числе хочет заменить людей, которые работают курьерами, в ресторанной сфере, на складах и в транспорте. Так или иначе все, что делают сегодня люди, машина может делать потенциально не хуже, как минимум», — рассказал автор.

Рынок труда сквозь призму книг

Несмотря на возможную замену людей на машины, одной из главных тем для бизнеса сегодня продолжает оставаться эффективность персонала. На встречу в книжный клуб METRO пригласили специалиста по рекрутингу и хантингу Алену Владимирскую. Ее книга «Уставшие. Реальная программа победы над выгоранием» посвящена современным профессионалам, кадровому рынку и актуальным для современного человека проблемам — выгоранию. В этой сфере Владимирская — большой профессионал, она помогла сотням компаний найти лучшие кадры, а специалистов научила сохранять свои компетенции, чтобы идти вперед.

Всем карьеристам Алена Владимирская советует прочитать произведение Джека Лондона «Мартин Иден». «В карьере все приходит, когда тебе это не надо. А как сделать так, чтобы пришло, когда надо? Понять, что тебе нужно в карьере и жизни и не повторить эту судьбу, не загубить свой талант. Я твердо верю, что каждый человек безумно талантлив. Но кто-то свой талант все время откапывает и ограняет, а кто-то закапывает. И его можно закопать очень глубоко», — говорит Владимирская. Именно об этом книга Джека Лондона.

О том, что книги помогают строить карьеру и не выгорать, убедилась руководитель маркетинг-коммуникаций и брендинга METRO Маргарита Макжанова. По ее словам, литература давала ей силы для роста в критические моменты. В первую очередь помогла книга Джеймса Клира — «Атомные привычки», которая посвящена дисциплине и системной работе над собой.

«Когда твой ту-ду лист переполнен, а сил для того, чтобы начать делать все и сразу нет, надо определенно что-то менять. Книга предлагает, как собрать себя в кучку и стать лучшей версией себя. Она дает много простых советов и лайфхаков, как жить в порядке с самим собой и гармонии. Я часто к ней обращаюсь», — рассказала Макжанова.

Книги и креатив

По мнению маркетологов, книги помогают в построении карьеры и бизнеса, потому что делают человека креативным.

«Читайте как можно больше художественной литературы, она развивает ваше мышление, фантазию и креативные подходы. Без фантазии и глубины — это все не сработает», — советует маркетинг-директор Надя Божкова в подкасте «Лучшие книги про маркетинг по мнению профессионала».

Божкова рекомендует маркетологам, желающим работать лучше, читать много американской классики начала XX века, например, «Гроздья гнева», «К востоку от Эдема». Ей самой помогают в работе классические большие романы, а про русскую душу она узнает из романов Толстого и Достоевского.

Маркетолог Иван Лебеденко, который работает с крупнейшими ресторанными сетями России, в том числе Novikov Group, считает, что для маркетолога важнее всего — умение анализировать. Для понимания основ профессии он рекомендует прочитать «Научную рекламу» Клода Хопкинса. Вторая важная книга, по его мнению, это «Проверенные методы рекламы» Джона Кэплза. "Этой книге уже 100 лет, но именно она расскажет как правильно думать, чтобы сделать крутую рекламу», — говорит Лебеденко. Замыкает топ-3 важных для маркетолога книг по версии Лебеденко, — «О рекламе» Дэвида Огилви.

Что такое подкаст «За полкой»

Каждый месяц в головном офисе METRO проходят живые дискуссии с приглашенными спикерами. Среди гостей также уже побывали Фекла Толстая с разбором «Подлинной истории Анны Карениной», представители «ВкусВилла» с анализом их корпоративной философии, нейробиолог Владимир Алипов и другие. Эти встречи не только вдохновляют, но и объединяют сотрудников компании, создавая общее информационное поле и укрепляя командный дух.

Помимо этого, METRO привлекает специалистов из разных сфер, которые делятся своими книжными рекомендациями. Они рассказывают, какие издания стали для них отправной точкой, что стоит прочитать начинающим и от каких книг можно смело отказаться. В подкасте уже приняли участие сомелье, шеф-повара, владельцы ресторанов, маркетологи и SMM-специалисты — каждый из них открыл слушателям не только профессиональную литературу, но и те книги, которые вдохновляют

«Для METRO подкаст и клуб "За полкой" — это способ показать то, в чем компания очень сильна: свою команду и потрясающее сообщество профессионалов, созданное вокруг бренда. Мы говорим о карьерном развитии о критическом мышлении, но в основном - о людях. Рассуждать об этом опыте так, чтобы это было интересно большему кругу людей, можно через книги. Поэтому "За полкой" — это, буквально, диалог, который ведется за полкой METRO. Если мы станем привлекательнее как работодатель и бренд, проект удался», — прокомментировала работу клуба руководитель дивизиона корпоративных и внешних коммуникаций METRO Анна Щепилова.

Фото на обложке: Christin Hume / Shutterstock / FOTODOM

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