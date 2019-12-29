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Технологические компании могут принять участие в международной выставке

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Быстрорастущие IT-компании и стартапы из России и стран СНГ могут представить свои проекты на выставке Global Fundraising Stage в Стамбуле. Для этого нужно подать заявку до 31 декабря.

Технологические компании могут принять участие в международной выставке

Принять участие могут технологичные компании, которые находятся на одной из двух стадий развития:

  1. Startups. Стартапы, которые еще не привлекли инвестиции. Для масштабирования проекта им нужно от 50 до 500 тысяч евро.
  2. Scale Up. Это растущие компании, которые уже зарегистрировали юридическое лицо и получили средства от фондов и инвесторов. Чтобы выйти на международные рынки, им нужно от 500 тысяч до 3 миллионов евро.

Глобальный инвестиционный комитет рассмотрит заявки и распределит их по трем категориям: стартапы без стенда, со стендом, со стендом и питчем на английском языке. Представить свои проекты перед инвесторами смогут только 100 лучших компаний.

Стартапы также смогут пообщаться с бизнес-ангелами, представителями фондов, акселераторов, членами Инвестиционного комитета инвестиционного фонда WBAF Angel и привлечь инвестиции.

Выставка Global Fundraising Stage состоится 17-18 февраля 2020 года в Стамбуле. Подробности об условиях участия можно посмотреть на сайте Международной организации инвесторов INVESTORO, партнера выставки на территории России и СНГ.

Фото на обложке: Product School/Unsplash

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