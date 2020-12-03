«Нетология» поможет сделать международную карьеру в IT

Ирина Печерская
8 декабря образовательная платформа «Нетология» запускает курс по поиску работы за границей для IT-специалистов. Слушателям помогут определить свою ценность для международного рынка и составить индивидуальный план переезда.
«Нетология» поможет сделать международную карьеру в ITИрина Печерская
В программе курса заявлены темы:
- выбор страны и города;
- создание конкурентоспособного резюме и поиск вакансий;
- особенности визового законодательства популярных для переезда стран;
- обустройство на новом месте;
- адаптация близких;
- образовательная стратегия.
В качестве экспертов выступят специалисты, которые успешно построили карьеру в IT за рубежом:
- Мария Данилова, рекрутер IT-специалистов в Ultra Tendency в Германии;
- Владимир Якунин, программист в Google в Кремниевой долине;
- Наталья Ростовцева, руководитель EMEA в Google по Франции;
- Максим Половинкин, директор в ЕТК Group в Сингапуре;
- Анастасия Груверман, продакт-менеджер в Spotify в Швеции;
- Антон Астраханцев, инженер-программист в Amazon в США.
Курс продлится с 8 декабря по 19 февраля. Регистрация на сайте «Нетологии».
Фото на обложке: furtaev/Depositphotos
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