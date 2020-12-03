«Нетология» поможет сделать международную карьеру в IT

8 декабря образовательная платформа «Нетология» запускает курс по поиску работы за границей для IT-специалистов. Слушателям помогут определить свою ценность для международного рынка и составить индивидуальный план переезда.

В программе курса заявлены темы:

выбор страны и города;

создание конкурентоспособного резюме и поиск вакансий;

особенности визового законодательства популярных для переезда стран;

обустройство на новом месте;

адаптация близких;

образовательная стратегия.

В качестве экспертов выступят специалисты, которые успешно построили карьеру в IT за рубежом:

Мария Данилова, рекрутер IT-специалистов в Ultra Tendency в Германии;

Владимир Якунин, программист в Google в Кремниевой долине;

Наталья Ростовцева, руководитель EMEA в Google по Франции;

Максим Половинкин, директор в ЕТК Group в Сингапуре;

Анастасия Груверман, продакт-менеджер в Spotify в Швеции;

Антон Астраханцев, инженер-программист в Amazon в США.

Курс продлится с 8 декабря по 19 февраля. Регистрация на сайте «Нетологии».

Фото на обложке: furtaev/Depositphotos