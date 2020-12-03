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«Нетология» поможет сделать международную карьеру в IT

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Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

8 декабря образовательная платформа «Нетология» запускает курс по поиску работы за границей для IT-специалистов. Слушателям помогут определить свою ценность для международного рынка и составить индивидуальный план переезда.

«Нетология» поможет сделать международную карьеру в IT

В программе курса заявлены темы:

  • выбор страны и города;
  • создание конкурентоспособного резюме и поиск вакансий;
  • особенности визового законодательства популярных для переезда стран;
  • обустройство на новом месте;
  • адаптация близких;
  • образовательная стратегия.

В качестве экспертов выступят специалисты, которые успешно построили карьеру в IT за рубежом:

  • Мария Данилова, рекрутер IT-специалистов в Ultra Tendency в Германии;
  • Владимир Якунин, программист в Google в Кремниевой долине;
  • Наталья Ростовцева, руководитель EMEA в Google по Франции;
  • Максим Половинкин, директор в ЕТК Group в Сингапуре;
  • Анастасия Груверман, продакт-менеджер в Spotify в Швеции;
  • Антон Астраханцев, инженер-программист в Amazon в США.

Курс продлится с 8 декабря по 19 февраля. Регистрация на сайте «Нетологии».

Фото на обложке: furtaev/Depositphotos

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