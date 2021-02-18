Сервис доставки здорового питания MF kitchen приостановил работу на неопределенный срок

«Мы приняли очень непростое решение – приостановить работу MF kitchen, чтобы в ближайшем будущем предложить сервис с новым сайтом, качественной поддержкой и пунктуальной доставкой. Для этого нам нужно фактически пересобрать всю ИТ-инфраструктуру», — отметила директор по маркетингу компании Елена Филиппова.