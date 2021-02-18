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Сервис доставки здорового питания MF kitchen приостановил работу на неопределенный срок

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Сервис доставки здорового питания MF kitchen официально приостанавливает свою работу с 18 февраля 2021 года. Это связано с проблемами в работе ряда IT-систем. Об этом RB.ru сообщил представитель компании.

Сервис доставки здорового питания MF kitchen приостановил работу на неопределенный срок

Срок возобновления работы сервиса пока не известен. 

Помимо доработки IT-инфраструктуры компания планирует расширить команду разработки, провести аудит существующих IT-систем, ввести новое меню и обновить сайт.

Существующая проблема связана с лоскутной автоматизацией проекта, пояснили в MF kitchen.

«Мы приняли очень непростое решение – приостановить работу MF kitchen, чтобы в ближайшем будущем предложить сервис с новым сайтом, качественной поддержкой и пунктуальной доставкой. Для этого нам нужно фактически пересобрать всю ИТ-инфраструктуру», — отметила директор по маркетингу компании Елена Филиппова.

Новость дополняется.

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