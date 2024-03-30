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МФК «Займер» планирует провести IPO

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Микрофинансовая компания «Займер» намерена провести IPO в апреле 2024 года. Компания хочет разместить ценные бумаги на 3 млрд рублей, а саму МФК оценивают в 35-40 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

МФК «Займер» планирует провести IPO
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«Займер» – это финтех-сервис выдачи микрозаймов онлайн. Компания в основном специализируется на работе с физлицами, которым необходимы займы PDL.

На российском фондовом рынке еще не было публичного размещения акций компаний, специализирующихся на займах до зарплаты. Поэтому экспертам сложно дать точную оценку того, как рынок оценит «Займер». Инвесторов МФК может заинтересовать тем, что сочетает высокие темпы роста с впечатляющей рентабельностью капитала.

Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock

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