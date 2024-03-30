МФК «Займер» планирует провести IPO

На российском фондовом рынке еще не было публичного размещения акций компаний, специализирующихся на займах до зарплаты. Поэтому экспертам сложно дать точную оценку того, как рынок оценит «Займер». Инвесторов МФК может заинтересовать тем, что сочетает высокие темпы роста с впечатляющей рентабельностью капитала.

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