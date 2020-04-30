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В сети выставили на продажу данные российских заемщиков

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В интернете выставили на продажу данные россиян, которые оформляли микрозаймы в 2017-2019 годах. Об этом пишет РБК. 

В сети выставили на продажу данные российских заемщиков

Данные появились в конце марта на одном из специализированных сайтов. В базе 12 млн записей о заемщиках микрофинансовых организаций. 

В бесплатном фрагменте базы находится информация почти о двух тысячах заемщиков. Она включает в себя имя, паспортные данне, дату рождения, номер телефона, сведения об электронных кошельках, сумму займа. 

В записи о каждом заемщике есть реферальная ссылка. Она показывает, с какого сайта пришел пользователь. Как пишет издание, в большинстве случаев это был финансовый маркетплейс «Юником24». 

Представители маркетплейса проверили бесплатный фрагмент базы и подтвердили, что идентификационный код клиентов принадлежит одному из партнеров сервиса. В «Юником24» изданию сообщили, что прекратят сотрудничество с партнером, но не назвали его имя. Представители маркетплейса предположили, что утечка произошла непосредственно из МФО.

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