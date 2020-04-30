В сети выставили на продажу данные российских заемщиков

В интернете выставили на продажу данные россиян, которые оформляли микрозаймы в 2017-2019 годах. Об этом пишет РБК.

Данные появились в конце марта на одном из специализированных сайтов. В базе 12 млн записей о заемщиках микрофинансовых организаций.

В бесплатном фрагменте базы находится информация почти о двух тысячах заемщиков. Она включает в себя имя, паспортные данне, дату рождения, номер телефона, сведения об электронных кошельках, сумму займа.

В записи о каждом заемщике есть реферальная ссылка. Она показывает, с какого сайта пришел пользователь. Как пишет издание, в большинстве случаев это был финансовый маркетплейс «Юником24».

Представители маркетплейса проверили бесплатный фрагмент базы и подтвердили, что идентификационный код клиентов принадлежит одному из партнеров сервиса. В «Юником24» изданию сообщили, что прекратят сотрудничество с партнером, но не назвали его имя. Представители маркетплейса предположили, что утечка произошла непосредственно из МФО.