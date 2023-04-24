Микрофинансовые организации ужесточат правила выдачи онлайн-займов россиянам

С 24 апреля в России вступают в силу обновленные базовые стандарты для микрофинансовых организаций (МФО), которые, в частности, ужесточают правила проверки личности и данных заемщиков при онлайн-выдачах. Ранее для этого было достаточно в основном ксерокопии паспорта и номера телефона.

Теперь компаниям придется проводить минимум три из десяти прописанных в стандартах процедур. Например, будет необходимо проверить действительность паспорта заемщика и подлинность фотографии в нем, кредитную историю клиента, а также то, что именно он использует указанные в заявлении счет и номер, сообщили «Известия».

Большая часть нововведений ориентирована на предотвращение мошенничества при выдачи онлайн-займов. Эксперты считают, что в итоге клиенты получат больше гарантий безопасности, а микрофинансовые организации сократят издержки.

С начала 2023 года микрофинансовые организации стали чаще отказывать россиянам в выдаче займов из-за новых правил Центробанка. Количество одобрений сократилось примерно на 10%. Среди основных факторов сдерживания роста — лимиты на выдачу высокорискованных кредитов, новые регуляторные меры, а также социально-экономическая ситуация.

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