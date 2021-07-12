Евгения Хрисанфова
19 июля начнутся занятия нового онлайн-курса Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ «Методы анализа данных и машинного обучения». До этой даты действует скидка на обучение.
МФТИ запустил новый онлайн-курс «Методы анализа данных и машинного обучения»Евгения Хрисанфова
Программа рассчитана на четыре месяца и разделена на два модуля. На вебинарах преподаватели расскажут о базовых алгоритмах машинного обучения и анализе данных, а также о глубоком обучении.
Среди тем:
- методы предобработки данных;
- кластеризация;
- машинное зрение;
- обработка текста;
- обучение с подкреплением и многое другое.
Преподаватель — Илья Тихонов, выпускник факультета радиотехники и кибернетики МФТИ, аспирант кафедры ЭВМ МФТИ.
Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации. Узнать подробности и записаться можно по ссылке.
Фото на обложке: maxuser / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Создатель системы очистки крови «Эфферон» привлек 200 млн рублей
- 2 МФТИ ведет набор в магистратуру «Цифровая трансформация бизнеса»
- 3 7 признаков хорошей системы управления базами данных
- 4 Yandex.Cloud запустил сервис для создания фирменных голосов компаний
- 5 Калифорнийский технологический институт: чем знаменит и как туда поступить