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МФТИ запустил новый онлайн-курс «Методы анализа данных и машинного обучения»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

19 июля начнутся занятия нового онлайн-курса Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ «Методы анализа данных и машинного обучения». До этой даты  действует скидка на обучение.

МФТИ запустил новый онлайн-курс «Методы анализа данных и машинного обучения»

Программа рассчитана на четыре месяца и разделена на два модуля. На вебинарах преподаватели расскажут о базовых алгоритмах машинного обучения и анализе данных, а также о глубоком обучении.

Среди тем:

  • методы предобработки данных;
  • кластеризация;
  • машинное зрение;
  • обработка текста;
  • обучение с подкреплением и многое другое.

Преподаватель — Илья Тихонов, выпускник факультета радиотехники и кибернетики МФТИ, аспирант кафедры ЭВМ МФТИ.

Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации. Узнать подробности и записаться можно по ссылке.

Фото на обложке: maxuser / Shutterstock

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