МФТИ запустил новый онлайн-курс «Методы анализа данных и машинного обучения»

19 июля начнутся занятия нового онлайн-курса Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ «Методы анализа данных и машинного обучения». До этой даты действует скидка на обучение.

Программа рассчитана на четыре месяца и разделена на два модуля. На вебинарах преподаватели расскажут о базовых алгоритмах машинного обучения и анализе данных, а также о глубоком обучении.

Среди тем:

методы предобработки данных;

кластеризация;

машинное зрение;

обработка текста;

обучение с подкреплением и многое другое.

Преподаватель — Илья Тихонов, выпускник факультета радиотехники и кибернетики МФТИ, аспирант кафедры ЭВМ МФТИ.

Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации. Узнать подробности и записаться можно по ссылке.

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