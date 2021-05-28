Идет прием заявок на конкурс-акселератор МФТИ «Летний пилот»

Организаторы «Летнего пилота», программы акселератора МФТИ «Физтех.Старт», продолжают принимать заявки от технологических проектов. Участие бесплатное, присоединиться можно до 31 мая.
Программа пройдет в июне и августе 2021 года. Участников ждут онлайн-курс, вебинары, консультации с экспертами, встречи с менторами, трекшен-сессии, видеоконференции с представителями корпораций и инвесторами. Организаторы обещают, что лучшие выпускники смогут запустить пилот с компанией-партнером.
Подать заявку могут инновационные проекты с сильным лидером и командой, прототипом, юридическим лицом или готовностью его зарегистрировать в течение трех месяцев.
Направления:
- EdTech — технологии в сфере образования.
- HRTech — технологии в сфере управления человеческими ресурсами.
- FinTech — технологии в сфере инвестиций и финансов.
Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 YellowRockets запустила акселератор для фудтех-компаний Foodtech Russia Accelerator
- 2 Москва учредила два гранта для студий анимации на 100 млн рублей
- 3 Сервис управления ипотекой Refin.online привлек 35 млн рублей
- 4 Объявлены победители якутского конкурса «Моя профессия — IT»
- 5 Власти Москвы назвали десять лучших предпринимателей столицы