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Идет прием заявок на конкурс-акселератор МФТИ «Летний пилот»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Организаторы «Летнего пилота», программы акселератора МФТИ «Физтех.Старт», продолжают принимать заявки от технологических проектов. Участие бесплатное, присоединиться можно до 31 мая.

Идет прием заявок на конкурс-акселератор МФТИ «Летний пилот»

Программа пройдет в июне и августе 2021 года. Участников ждут онлайн-курс, вебинары, консультации с экспертами, встречи с менторами, трекшен-сессии, видеоконференции с представителями корпораций и инвесторами. Организаторы обещают, что лучшие выпускники смогут запустить пилот с компанией-партнером.

Подать заявку могут инновационные проекты с сильным лидером и командой, прототипом, юридическим лицом или готовностью его зарегистрировать в течение трех месяцев.

Направления:

  • EdTech — технологии в сфере образования.
  • HRTech — технологии в сфере управления человеческими ресурсами.
  • FinTech — технологии в сфере инвестиций и финансов.

Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.

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Фото на обложке: Unsplash

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