Университет МГИМО запустит международный акселератор в Узбекистане. Его участниками смогут стать 15 стартапов. Основная часть программы пройдет в онлайн-формате, заявки принимаются до 10 сентября.
МГИМО запускает акселерационную программу MGIMO Ventures Tashkent в Узбекистане. К участию приглашаются стартапы от стадии MVP (минимально жизнеспособный продукт), которые ставят целью масштабироваться на рынок Узбекистана.
Организаторы ждут стартапы из сфер FinTech, EdTech, AgroTeсh, FoodTech, MedTech, LingvoTech, LegalTech HRTech и GovTech, а также разработчиков решений для e-commerce, Tourism/Events, SaaS и Business Intelligence.
Оператором программы выступит компания Startech.vc. Всего в акселераторе смогут поучаствовать 15 стартапов.
Участие в программе бесплатное, ее основная часть пройдет в онлайн-формате. Заявки принимаются на сайте акселератора до 10 сентября.
Фото на обложке: Shevchenko Andrey /
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