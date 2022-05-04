МГИМО открывает прием заявок в акселерационную программу для инновационных проектов

10 мая стартует прием заявок в акселератор MGIMO Ventures. Программа будет открыта для студентов и выпускников МГИМО, которые развивают стартапы, а также для российских и международных проектов. Участие бесплатное.

MGIMO Ventures — трехмесячная программа для стартапов и проектных команд ранних стадий, реализуемая при поддержке венчурной компании Startech.vc. Подать заявку в акселератор смогут проекты от стадии MVP из России, СНГ и зарубежных стран, таких как Китай, Индия, Израиль, ОАЭ и других.

Направления акселерационной программы:

финансовые технологии (FinTech);

агротехнологии (AgroTeсh/FoodTech);

медицинские технологии (MedTech);

технологии перевода и работы с текстом и речью (LingvoTech);

юридические технологии (LegalTech);

технологии в госсекторе (GovTech) и проекты городского развития (UrbanTech);

технологии в сфере туризма, рекреации и проведения мероприятий (Tourism/Events);

управление на основе данных (Business Intelligence).

Помимо этого в акселератор приглашаются проекты по образовательным технологиям (EdTech), электронной коммерции (E-commerce) и программным SaaS-решениям.

Отбор в акселератор будут осуществлять представители МГИМО, компании Startech.vc, фонда Startech.Partners и профильные эксперты.

Команды стартапов получат трекерское сопровождение, доступ к образовательным вебинарам, лекциям, воркшопам, а также экспертную поддержку в формате как индивидуальных, так и групповых встреч. Стартапы смогут запустить пилотный проект в крупных корпорациях-партнерах программы, а благодаря нетворкинг-сообществу Startech.vc участникам откроется доступ ко множеству профильных компаний-партнеров и инвесторов.

Подать заявку в акселератор можно до 29 мая 2022 года. Возникшие вопросы можно задать организаторам по почте [email protected].

Программа реализуется в рамках программы государственной поддержки российских университетов «Приоритет 2030».

Фото на обложке: RDVector / Shutterstock