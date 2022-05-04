МГИМО открывает прием заявок в акселерационную программу для инновационных проектов

10 мая стартует прием заявок в акселератор MGIMO Ventures. Программа будет открыта для студентов и выпускников МГИМО, которые развивают стартапы, а также для российских и международных проектов. Участие бесплатное.
MGIMO Ventures — трехмесячная программа для стартапов и проектных команд ранних стадий, реализуемая при поддержке венчурной компании Startech.vc. Подать заявку в акселератор смогут проекты от стадии MVP из России, СНГ и зарубежных стран, таких как Китай, Индия, Израиль, ОАЭ и других.
Направления акселерационной программы:
- финансовые технологии (FinTech);
- агротехнологии (AgroTeсh/FoodTech);
- медицинские технологии (MedTech);
- технологии перевода и работы с текстом и речью (LingvoTech);
- юридические технологии (LegalTech);
- технологии в госсекторе (GovTech) и проекты городского развития (UrbanTech);
- технологии в сфере туризма, рекреации и проведения мероприятий (Tourism/Events);
- управление на основе данных (Business Intelligence).
Помимо этого в акселератор приглашаются проекты по образовательным технологиям (EdTech), электронной коммерции (E-commerce) и программным SaaS-решениям.
Отбор в акселератор будут осуществлять представители МГИМО, компании Startech.vc, фонда Startech.Partners и профильные эксперты.
Команды стартапов получат трекерское сопровождение, доступ к образовательным вебинарам, лекциям, воркшопам, а также экспертную поддержку в формате как индивидуальных, так и групповых встреч. Стартапы смогут запустить пилотный проект в крупных корпорациях-партнерах программы, а благодаря нетворкинг-сообществу Startech.vc участникам откроется доступ ко множеству профильных компаний-партнеров и инвесторов.
Подать заявку в акселератор можно до 29 мая 2022 года. Возникшие вопросы можно задать организаторам по почте [email protected].
Программа реализуется в рамках программы государственной поддержки российских университетов «Приоритет 2030».
Фото на обложке: RDVector /
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