Мгновенная установка — новая фича RuStore: приложения теперь скачиваются за 15 секунд

Старый сценарий — «смотришь на прогресс-бар, пока грузится» — уходит в прошлое. RuStore тестирует новую технологию моментального скачивания, которая делает установку приложений почти незаметной. Первым в эксперименте стал мессенджер MAX.

Сжатие, ускорение, автоматизация

Перед этим магазин уже ускорил загрузки на 24% — за счёт умного сжатия файлов на 22%. Новая система работает быстрее, стабильнее и надёжнее: риск обрыва во время скачивания значительно ниже.

«Раньше пользователи ждали 1–2 минуты, теперь процесс стал почти незаметным», — объясняет директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Пока скачивание идёт в фоновом режиме, RuStore ещё и контролирует трафик, чтобы не рвать соединение и не сжигать мобильные гигабайты.

Что дальше

Если эксперимент с MAX пройдёт удачно, RuStore масштабирует технологию на другие приложения. Для пользователей — это минус минуты ожидания. Для разработчиков — выше конверсия установок. Для рынка — сигнал: мобильная дистрибуция становится быстрее самого желания что-то скачать.

RuStore делает установку приложений такой же быстрой, как свайп. И если это сработает, слово «загрузка» скоро вылетит из пользовательского лексикона.

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