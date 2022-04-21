«Сбер» открыл свободный доступ к нейросети-генератору текстов на десятках языках

«Сбер» открыл свободный доступ к генеративной модели mGPT, которая может создавать тексты на 61 языке. Воспользоваться ей может кто угодно – софт лежит в облачном хранилище «Сбера».

mGPT является первой в мире генеративной моделью, которая поддерживает такое количество языков, уточнили в пресс-службе «Сбера». Ей можно воспользоваться для создания текстов или создания решений в области обработки естественного языка.

Модель может создавать тексты на таких языках, как, например, якутский, чувашский, урду, телугу, осетинский, маратхи, бенгали, баскский, башкирский.

Нейросеть имеет две версии. Базовая содержит 1,3 млрд параметров – она загружена в облачном хранилище «Сбера». Расширенная версия содержит 13 млрд параметров, она вскоре будет доступна на ML Space от SberCloud.

«Сбер» перенес русскоязычную версию GPT-3 на собственную платформу SmartMarket. Ранее нейросеть лежала на Github.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock