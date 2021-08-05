MGVC и Google запустят второй сезон акселерационной программы для разработчиков мобильных игр

My.Games Venture Capital (MGVC) и Google объявили о запуске второго сезона акселерационной программы для разработчиков мобильных игр Drive 2.0. Инвестиционный фонд составит до $30 млн. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

В новом сезоне разработчиков ждут личные консультации с экспертами MGVC и Google, закрытое мероприятии Game Drive Demo Day, а также возможность принять участие в образовательных AMA-сессиях, посвященных ключевым направлениям разработки мобильных игр.

Подать заявку могут студии из России, СНГ, стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Игры разработчиков должны быть уже размещены в Google Play и находиться на этапе тестирования или MVP.Эксперты выберут до 10 разработчиков, которые станут участниками программы Game Drive 2021.

Заявки принимаются до 18 октября. Ознакомиться со списком требования и подать заявку можно здесь.

Программа Game Drive была запущена в 2020 году. В финале первого сезона оказались такие игры, как Warfronts: Battle For Toria! (Sand Forge Games), Big 6 (BIG6 LIMITED), Wasteland Punk (TryHard Games), Order of Fate (Studio3.tech) и другие.

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