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Московский инновационный кластер начал рассматривать проекты физлиц

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Граждане России теперь могут представить свой технологический проект на платформе Московского инновационного кластера (МИК). Физлицам стали доступны: поиск партнеров, размещение заказа на производство, участие в акселераторах и другие сервисы. Об этом Rusbase сообщили в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития (ДПиИР).

Московский инновационный кластер начал рассматривать проекты физлиц
«Теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера. Это позволит найти партнеров и инвесторов, разместить заказы на производство продукции, стать участником технологических конкурсов», — отмечает заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она также добавила, что жители России получат подобные сервисы первыми в мире.

Физлицам, желающим присоединиться к кластеру, нужно зарегистрироваться на его платформе. Для этого потребуется указать номер телефона и электронную почту. Пользователи портала mos.ru могут использовать действующий на нем логин и пароль.

После регистрации станет доступен ряд сервисов. Например:

  • публикация материалов инновационного проекта для поиска партнеров и инвесторов;
  • размещение заказов на производство продукции;
  • подача онлайн-заявки на участие в акселераторах и технологических конкурсах.

Планируется, что в ближайшее время частные лица получат возможность подавать заявки на участие в хакатонах и размещать на бирже патентов свои изобретения.

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Ранее зарегистрироваться на платформе кластера могли только юрлица и ИП.

МИК — проект для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами МСБ, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. По собственным данным, в состав кластера входит более 19 тысяч организаций.

Фото: wutzkohphoto / Shutterstock

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